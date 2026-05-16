Ultimissime Juve LIVE | gli aggiornamenti su Silve Nico Gonzalez verso l’Atletico
Le notizie più recenti riguardano la Juventus e gli sviluppi sul fronte dei trasferimenti. Si parla di un giocatore che potrebbe lasciare la squadra e di un altro che sta per trasferirsi in una nuova società. La trattativa tra le parti sembra essere in fase avanzata, ma nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa. La giornata ha visto diversi aggiornamenti, con attenzione particolare alle mosse sul mercato e alle possibili novità per la rosa.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 maggio 2026. Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Tutti i dettagli. Ore 09:00 – Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Rinegoziato il prezzo per la cessione dell’argentino Corsa a Bernardo Silva (CorSport): la Juventus è in vantaggio su chiunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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