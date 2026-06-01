Nexal festeggia i primi sette anni di attività con un evento a Palazzo Pucci
Nexal ha celebrato i suoi primi sette anni con un evento a Palazzo Pucci, dedicato a beneficenza e imprenditoria. L’agenzia di digital marketing con sede a Firenze ha organizzato la serata per commemorare questo traguardo, coinvolgendo clienti e partner. La manifestazione ha incluso attività benefiche e momenti di networking, senza ulteriori dettagli su partecipanti o iniziative specifiche.
Una serata all’insegna della beneficenza e dell’imprenditoria. E’ con queste premesse che Nexal, agenzia di digital marketing con sede a Firenze, ha deciso di festeggiare i primi sette anni di vita. La giovanissima realtà fondata dai due imprenditori under 30 Niccolò Parrini e Damiano Resta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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