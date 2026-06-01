Nexal festeggia i primi sette anni di attività con un evento a Palazzo Pucci

Notizia in breve

Nexal ha celebrato i suoi primi sette anni con un evento a Palazzo Pucci, dedicato a beneficenza e imprenditoria. L’agenzia di digital marketing con sede a Firenze ha organizzato la serata per commemorare questo traguardo, coinvolgendo clienti e partner. La manifestazione ha incluso attività benefiche e momenti di networking, senza ulteriori dettagli su partecipanti o iniziative specifiche.