Rai Pubblicità festeggia 100 anni con una mostra evento alla Triennale di Milano

Rai Pubblicità celebra il suo centenario con una mostra evento alla Triennale di Milano. L’esposizione ripercorre la storia, i media e gli sviluppi futuri nel settore della comunicazione. Il 9 aprile 1926 nacque Sipra, azienda che oggi rappresenta il cuore della pubblicità radiotelevisiva. La mostra offre un percorso tra oggetti, documenti e testimonianze che raccontano un secolo di attività e innovazioni.

Alla Triennale Milano un percorso tra storia, media e futuro della comunicazione. Il 9 aprile 1926 nasceva Sipra: oggi, a un secolo di distanza, Rai Pubblicità ripercorre cento anni vissuti al centro del dialogo tra aziende e pubblico. In un contesto in cui cambiano paradigmi e consumi, questo centenario diventa il palcoscenico per raccontare l’evoluzione di un’azienda che ha saputo farsi interprete dell’innovazione italiana, trasformando la comunicazione pubblicitaria in un motore di crescita sociale ed economica. Per celebrare questo traguardo, la concessionaria inaugura il progetto espositivo “Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre”, la mostra gratuita in alcuni spazi di Triennale Milano in programma dal 10 aprile al 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Rai Pubblicità festeggia 100 anni con una mostra evento alla Triennale di Milano Leggi anche: Come è cambiata la pubblicità in 100 anni: la mostra in Triennale Leggi anche: Autostrade per l’Italia in mostra alla Triennale di Milano Temi più discussi: Rai Pubblicità festeggia cento anni con una mostra gratuita da Triennale Milano (10 Aprile 2026 - 7 Giugno 2026); Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza; Rai e Disney+ siglano un’intesa strategica; Eventi a Milano di questo weekend (10/11/12 aprile 2026). Rai Pubblicità celebra 100 anni: aperta in Triennale la mostra sulla storia della comunicazioneDal 1926 di Sipra a oggi, un percorso tra media, società e mercato. Il progetto include anche workshop con il settore per guardare al futuro ... engage.it Rai Pubblicità, 100 anni in mostra tra media e trasformazioni socialiCento anni di pubblicità, media e trasformazioni sociali raccontati in un unico percorso espositivo. Si intitola Nello spazio di un secolo. (ANSA) ... ansa.it Ieri ho fatto un salto alla preview stampa di “Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre” alla Triennale Milano. Non è la classica mostra da guardare e basta. È più un attraversamento: entri e ti ritrovi dentro a cento anni di immagini che h - facebook.com facebook Il 9 aprile 1926 nasceva Sipra (Società Italiana Pubblicità per Azioni), diventata poi Rai Pubblicità. Una mostra gratuita alla Triennale di Milano ne ripercorre i cento anni che raccontano l’evoluzione della società italiana @ClaudioVigolo #GR1 x.com