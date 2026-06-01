Stasera alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la docu-serie condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il lavoro giornalistico con reportage, inchieste e analisi dei dati. La puntata prevede anche la presenza di alcuni ospiti, i cui nomi non sono stati ancora comunicati. La serie è trasmessa in streaming anche online.

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3. Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. “Fronte Artico” è il titolo della nuova puntata di “Newsroom”. Qual è la nuova frontiera dello scontro tra superpotenze, già oggi teatro di una guerra invisibile fatta di spie, basi militari, sommergibili nucleari e controllo delle rotte strategiche? La trasmissione tocca i confini del mondo per raccontare la sfida che oppone Russia, Stati Uniti e Cina tra i ghiacci del Nord. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 1 giugno

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