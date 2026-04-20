Stasera, lunedì 20 aprile 2026, alle 21:20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la serie documentaristica condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il giornalismo investigativo con narrazione, reportage e analisi dei dati, offrendo uno sguardo approfondito su temi di attualità. La puntata sarà disponibile anche in streaming, permettendo agli spettatori di seguire il programma su diversi dispositivi.

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3. Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il filo conduttore di questa stagione sarà “I padroni del mondo”: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico? In una fase segnata da profonde crisi internazionali, quest’anno “Newsroom” si aprirà con una puntata speciale in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di “In Mezz’ora–Newsroom”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 20 aprile

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