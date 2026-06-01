New York in migliaia alla parata per Israele | il sindaco Mamdani diserta la celebrazione

A New York, migliaia di persone hanno partecipato alla parata annuale in onore di Israele, sfilando nelle strade della città. Il sindaco ha deciso di non partecipare all’evento, nonostante la grande affluenza. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti. La parata ha visto la presenza di molte persone con bandiere e simboli israeliani, mentre le forze dell’ordine hanno monitorato l’evento per garantire la sicurezza.

Migliaia di persone hanno affollato le strade di New York per partecipare alla parata annuale in onore di Israele. Folle di festaioli si sono radunati sulla Fifth Avenue per celebrare la nascita dello stato ebraico nel 1948, sventolando bandiere statunitensi e israeliane mentre carri allegorici e partecipanti passavano suonando musica e sventolando striscioni. Il sindaco di New York Zohran Mamdani non ha partecipato alla parata annuale, rompendo con una consuetudine politica decennale a causa del suo sostegno ai diritti dei palestinesi. Sebbene abbia assunto nomi diversi nel corso degli anni, la parata dell’Israel Day è sempre stata un evento a cui i sindaci, i governatori e altri leader politici desiderosi di conquistare i partecipanti devono partecipare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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New York, migliaia alla parata per Israele: il sindaco Mamdani diserta per la prima volta

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