Un ingegnere italiano di Google è stato arrestato a New York con l’accusa di aver usato dati interni dell’azienda per scommettere. Secondo le indagini, avrebbe vinto 1,2 milioni di dollari in un’unica occasione, puntando sulla persona che sarebbe stata più cercata nel 2025. La scommessa si basava su informazioni riservate ottenute attraverso il suo ruolo.

Michele Spagnuolo avrebbe vinto in una sola volta 1,2 milioni di dollari puntando sulla persona che sarebbe stata più cercata nel 2025 su Google. L’uomo è accusato di insider trading, l’abuso di informazioni riservate È stato arrestato lo scorso 27 maggio a New YorkMichele Spagnuolo, ingegnere italiano di Google, originario di Novara, che lavorava nella sede a Zurigo dal 2014 al 2021. Il connazionale è stato fermato conl’accusa di aver utilizzato dati interni e riservati dell’azienda per scommesse sulla piattaformaPolymarket, illegale in Italia. La Procura del Distretto sud di New York ha formalizzato l’accusa di insider trading, ovvero l’abuso di informazioni privilegiate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - New York, arrestato ingegnere italiano di Google: usava dati interni per scommesse

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L’ingegnere italiano di Google arrestato a New York: scommesse per 1,2 milioni con i dati riservati del colosso x.com

Chi è l'ingegnere italiano di Google arrestato: Ha guadagnato 1 milione su Polymarket con l'insider trading reddit

New York, arrestato ingegnere italiano di Google che usava dati per vincere scommesseLeggi su Sky TG24 l'articolo New York, arrestato ingegnere italiano di Google che usava dati per vincere scommesse ... tg24.sky.it