Un ingegnere di Google è stato arrestato con l’accusa di aver truccato i mercati delle criptovalute, ottenendo 1,2 milioni di dollari. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe utilizzato dati interni e scommesse illegali per manipolare i risultati delle valute digitali. La scoperta è avvenuta grazie a un software che ha consentito di ottenere in anticipo le informazioni sui risultati delle transazioni. Le autorità hanno sequestrato i dispositivi dell’indagato e avviato ulteriori accertamenti.

? Domande chiave Come ha fatto un ingegnere a manipolare i mercati crypto?. Quale strumento software ha permesso di scoprire i risultati in anteprima?. Come ha fatto l'FBI a risalire all'account anonimo AlphaRaccoon?. Quali sono le conseguenze legali per la violazione dei dati riservati?.? In Breve L'FBI ha tracciato 5 milioni di dollari verso portafogli crypto tramite servizi di miscelazione.. L'imputato rischia tra 10 e 20 anni di reclusione nel Distretto Sud di New York.. La giudice Sarah Netburn ha fissato una cauzione totale di 2,25 milioni di dollari.. Spagnuolo ha impegnato 2,75 milioni di dollari in 25 operazioni tra ottobre e dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google, arrestato l’ingegnere: 1,2 milioni con scommesse e dati interni

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Google Engineer Busted for Insider Trading on Polymarket

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Dato che non vedo articoli, come faccio a sapere se poi hanno arrestato l'architetto che ieri correva nudo nel quartiere ? reddit