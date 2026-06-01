Netra l' istante poetico del gesto | spettacolo di danza Bharatanatyam al Centro di Cultura Rishi
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Domenica 7 giugno alle ore 19, al “Centro di Cultura Rishi” un viaggio nella bellezza del Bharatanatyam, l'antico teatro-danza classico dell'India del Sud.Attraverso il linguaggio simbolico dei gesti, dello sguardo e del ritmo, lo spettacolo di Bharatanatyam intreccia danza, musica, poesia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "Ovidio e l’immaginario poetico nelle arti dello spettacolo" al 38° Salone Internazionale del Libro di Torino
Leggi anche: "Siamo danza", su Rai 1 lo spettacolo registrato al Teatro Al Massimo: "Momento di grande visibilità per Palermo"