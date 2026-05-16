Ovidio e l’immaginario poetico nelle arti dello spettacolo al 38° Salone Internazionale del Libro di Torino
Verrà presentato al 38° Salone internazionale del Libro di Torino il volume "Ovidio e l’immaginario poetico nelle arti dello spettacolo. Il rapporto tra elaborazione del mito e sviluppo delle arti performative" (Aracne, 2024), opera collettanea curata da Maria Cristina Esposito, docente di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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