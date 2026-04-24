Siamo danza su Rai 1 lo spettacolo registrato al Teatro Al Massimo | Momento di grande visibilità per Palermo

"Palermo si prepara a vivere un momento di grande visibilità e prestigio nazionale grazie a 'Siamo danza', lo spettacolo che sarà registrato al Teatro Al Massimo e trasmesso in prima serata su Rai1, mercoledì 29 aprile, in occasione della Giornata internazionale della Danza". Lo ha detto il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Temi più discussi: Rai Uno per la Giornata della Danza presenta Siamo Danza con la direzione artistica di Eleonora Abbagnato; Firenze - Domenica c'è Danza Uisp al Teatro Cartiere Carrara, con oltre 400 ballerine e ballerini; A Palermo si gira un nuovo programma Rai sulla danza: cambia il traffico in centro; SIAMO DANZA: il 27 aprile al Teatro al Massimo di Palermo la serata-evento con Eleonora Abbagnato, Giuseppe Fiorello e tanti ospiti.

Siamo danza, su Rai 1 lo spettacolo registrato al Teatro Al Massimo: Momento di grande visibilità per PalermoLo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, parlando di un evento di altissimo profilo artistico che è stato possibile realizzare grazie a una virtuosa sinergia tra istituzioni ... palermotoday.it

Roberto Bolle torna su Rai uno con Danza con meMilano (askanews) – La bellezza e la danza tornano in prima serata su Rai uno il primo dell’anno con Roberto Bolle e il suo Danza con me. Dopo il grandissimo successo delle edizioni precedenti e dopo ... affaritaliani.it

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