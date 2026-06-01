Libano Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut | Hezbollah nel mirino
Il primo ministro israeliano ha dato ordine di attaccare la periferia di Beirut, con l’obiettivo di colpire le postazioni di Hezbollah. La decisione arriva dopo la presa della fortezza di Beaufort. Non sono state rese note dettagli specifici sugli obiettivi o sui tempi dell’operazione. La situazione di tensione tra Israele e Hezbollah rimane alta, con escalation di attività militari nella regione.
(Adnkronos) – All'indomani della presa della fortezza di Beaufort, il primo ministro israeliano israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato di aver ordinato attacchi aerei sul sobborgo di Dahiyeh a Beirut, dove Hezbollah, sostenuto dall'Iran, eserciterebbe una forte influenza. "Alla luce delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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L’esercito israeliano avanza in #Libano e occupa la storica fortezza di #Beaufort. #Netanyahu: Rafforzeremo la presa sulle aree controllate da #Hezbollah. Protesta la #Francia, che chiede la convocazione di un Consiglio straordinario di sicurezza. #Tg1 Gio x.com
L’esercito israeliano avanza in #Libano e occupa la storica fortezza di #Beaufort. #Netanyahu: Rafforzeremo la presa sulle aree controllate da #Hezbollah. Protesta la Francia, che chiede la convocazione di un Consiglio straordinario di sicurezza. Tg1 Giova facebook
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