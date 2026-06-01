Libano Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut | Hezbollah nel mirino

Notizia in breve

Il primo ministro israeliano ha dato ordine di attaccare la periferia di Beirut, con l’obiettivo di colpire le postazioni di Hezbollah. La decisione arriva dopo la presa della fortezza di Beaufort. Non sono state rese note dettagli specifici sugli obiettivi o sui tempi dell’operazione. La situazione di tensione tra Israele e Hezbollah rimane alta, con escalation di attività militari nella regione.