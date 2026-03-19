Milan tre colpi pazzeschi di mercato Nesta 50 anni tra dichiarazioni e amarcord

Il Milan ha annunciato tre importanti operazioni di mercato, senza dettagli sulle cifre o sui nomi coinvolti. Nella stessa giornata, Alessandro Nesta ha compiuto 50 anni e ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche, ricordando i momenti più significativi della sua carriera con il club. La società rossonera ha inoltre aggiornato sui prossimi impegni e sulle attività in programma.

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo a Milan-Torino (leggi qui la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri), ultima partita del mese di marzo prima della sosta Nazionali, tra 'rumors' di calciomercato e momenti amarcord. Oggi, infatti, è la giornata speciale di un grande ex difensore del Diavolo. Vediamo ora, insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Alessandro Nesta, difensore del Milan per dieci stagioni, dal 2002 al 2012, compie oggi 50 anni: abbiamo voluto celebrarlo ricordando i 5 trofei più iconici vinti in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, tre colpi pazzeschi di mercato. Nesta, 50 anni tra dichiarazioni e amarcord Articoli correlati Alessandro Nesta, 50 anni da leggenda: i 5 trofei più iconici vinti con la maglia del MilanEleganza, leadership e senso della posizione: Alessandro Nesta ha rappresentato per anni l’essenza stessa del difensore perfetto. Leggi anche: Tra mercato e prime dichiarazioni: come giudichi l’impatto di Tare col Milan? Vota il sondaggio