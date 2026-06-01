Nessuno è escluso | una scelta non uno slogan

Da lifeandnews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un messaggio pubblicitario che promuove l’inclusione ha suscitato polemiche. La campagna utilizza la frase “Nessuno è Escluso” come slogan, accompagnata da immagini di persone di diverse età e provenienze. È stata diffusa sui social e sui mezzi di comunicazione, generando reazioni contrastanti. Alcuni la considerano un’iniziativa positiva, altri criticano il messaggio come troppo generico e poco concreto. La campagna non ha risposto alle richieste di chiarimenti sulla sua realizzazione pratica.

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