Caso 15enne in coma etilico in gita scolastica Vincenzo Schettini | Tutti possiamo cadere in una situazione di difficoltà che si chiama dipendenza nessuno è escluso

Durante una gita scolastica, una ragazza di quindici anni è stata ricoverata in ospedale in seguito a un coma etilico. L’episodio ha attirato l’attenzione sul problema dell’abuso di alcol tra i giovani. Un esperto ha commentato che tutti possono trovarsi in situazioni di difficoltà legate alla dipendenza e che nessuno è immune da questo rischio.

Un recente episodio di cronaca ha visto una studentessa quindicenne finire in ospedale a causa di un coma etilico durante una gita scolastica. Questo grave fatto ha spinto il professor Vincenzo Schettini, noto per il suo seguitissimo canale “La Fisica che ci piace”, a lanciare una profonda riflessione. L’insegnante ha deciso di affrontare l’argomento inaugurando un nuovo format per dialogare con i suoi iscritti. Il suo scopo principale è coinvolgere il pubblico attivamente, evitando l’indifferenza generale. “Voglio creare un dibattito, io li chiamo, questi che farò, video commento, voglio che interagiate per dirmi cosa ne pensate“, ha esordito l’insegnante.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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