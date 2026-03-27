Una novità storica si appresta a cambiare le banconote degli Stati Uniti: il nome di un presidente in carica sarà visibile sui biglietti di valuta, una prima volta in oltre 160 anni. Questa modifica segna un'eccezione rispetto alle consuetudini che hanno caratterizzato le emissioni di moneta nel paese. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità incaricate della produzione delle banconote.

Donald Trump sta per diventare il primo presidente americano in carica ad avere la propria firma stampata sulle banconote statunitensi. L’annuncio arriva direttamente dal dipartimento del Tesoro e rappresenta una rottura senza precedenti con una tradizione che dura dal 1861. La firma di Trump apparirà accanto a quella del Segretario al Tesoro Scott Bessent sulle nuove banconote. Secondo quanto dichiarato dal dipartimento, questa decisione storica servirà a commemorare il 250° anniversario della dichiarazione d’indipendenza americana, quando le 13 colonie originarie proclamarono la loro separazione dalla Gran Bretagna. Le prime banconote da 100 dollari con le firme di Trump e Bessent verranno stampate a giugno, seguite gradualmente da altri tagli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è uno slogan: Trump finisce davvero sulle banconote. Addio a una tradizione lunga 160 anni

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Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato che la firma del presidente Donald Trump apparirà sulle future banconote statunitensi, in una mossa decisa in onore dei 250 anni della fondazione degli Stati Uniti d'America. La firma del tycoon sui dollari - facebook.com facebook