Il Partito Democratico ha affermato che non vi sono obiezioni ai Mondiali di motocross e ha chiesto di evitare strumentalizzazioni politiche sul tema. La dichiarazione arriva in risposta alle discussioni pubbliche sul progetto del crossdromo, sottolineando che non ci sono motivi per opporsi all’evento. La nota si concentra sulla volontà di mantenere il focus sull’organizzazione sportiva senza coinvolgimenti politici. La posizione è stata comunicata in un contesto di confronto pubblico sulla gestione della struttura.

Arezzo, 01 giugno 2026 – Il Partito Democratico interviene nel dibattito relativo al crossdromo internazionale di Miravalle e alla prossima edizione dei Mondiali di motocross in programma a Montevarchi, chiarendo la propria posizione e respingendo ogni interpretazione di contrarietà alla manifestazione sportiva. «Leggiamo le dichiarazioni della Vicesindaca Cristina Bucciarelli e riteniamo necessario fare alcune precisazioni per evitare che nel dibattito pubblico si alimentino equivoci e sovrapposizioni che non corrispondono alla realtà», afferma il PD, sottolineando di non aver mai assunto posizioni contrarie ai Mondiali di motocross e di considerare l’evento un’importante occasione di visibilità per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lanazione.it - “Nessuna contrarietà ai Mondiali di motocross, stop alle strumentalizzazioni politiche”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le MOTO CINESI al MONDIALE MOTOCROSS KOVE e ZXMOTO interessate alla MXGP

Notizie e thread social correlati

Stop alle armi all’Ucraina, per i 5 Stelle la linea non cambia: “Da Conte nessun ripensamento, strumentalizzazioni di riformisti Pd e Iv”Il Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua posizione sulla consegna di armi all’Ucraina, affermando che non ci saranno cambiamenti rispetto alla linea...

“Nessun legame con la Brigata Ebraica e stop alle strumentalizzazioni”, le reazioni dopo il fermo di 21enne per gli spari contro iscritti all’AnpiDopo il fermo di un ragazzo di 21 anni in relazione agli spari contro membri dell'Anpi, sono arrivate dichiarazioni che chiariscono l'assenza di...

Si parla di: Mondiali 2026, Völler avverte la Germania: Nessuna iniziativa politica.

Nessuna contrarietà ai Mondiali di motocross, stop alle strumentalizzazioni politicheArezzo, 01 giugno 2026 – Il Partito Democratico interviene nel dibattito relativo al crossdromo internazionale di Miravalle e alla prossima edizione dei Mondiali di motocross in programma a Montevarch ... lanazione.it

Solo l’inviato di Trump vuole l’Italia ai MondialiAlla fine di marzo la Nazionale italiana maschile è stata eliminata ai rigori dalla Bosnia-Erzegovina nello spareggio decisivo per andare ai Mondiali di calcio, mancando così la qualificazione per la ... ilpost.it