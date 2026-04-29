Dopo il fermo di un ragazzo di 21 anni in relazione agli spari contro membri dell'Anpi, sono arrivate dichiarazioni che chiariscono l'assenza di collegamenti con la Brigata Ebraica. Un portavoce ha espresso condanna e orrore per l'uso del nome della formazione militare in atti di violenza, sottolineando che non vi sono rapporti tra il giovane e quella realtà storica. Le autorità hanno inoltre richiamato all'attenzione il divieto di strumentalizzazioni di qualsiasi tipo.

“Provo orrore e condanno nella maniera più risoluta, e senza alcuna giustificazione, chiunque si permetta di usare il nome della Brigata Ebraica per compiere atti di violenza”. La presa di posizione di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, arriva netta dopo il fermo del giovane accusato degli spari durante il corteo del 25 aprile a Roma. Un chiarimento immediato accompagna le parole di condanna: non esiste alcun legame tra il presunto responsabile e la Brigata Ebraica, la cui memoria — sottolinea Romano — non può essere strumentalizzata. “La Brigata Ebraica ha combattuto per la libertà e la dignità umana....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessun legame con la Brigata Ebraica e stop alle strumentalizzazioni”, le reazioni dopo il fermo di 21enne per gli spari contro iscritti all’Anpi

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