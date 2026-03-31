Il Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua posizione sulla consegna di armi all’Ucraina, affermando che non ci saranno cambiamenti rispetto alla linea sostenuta dal leader Giuseppe Conte. Durante le dichiarazioni ufficiali, il movimento ha respinto le critiche e le interpretazioni di riformisti del Partito Democratico e Italia Viva, confermando la volontà di mantenere la posizione già espressa in passato senza alcun ripensamento.

Il M5S fa quadrato attorno al suo leader Giuseppe Conte. Nessun passo indietro, nessun riposizionamento sulla politica estera e in particolare sulla guerra in Ucraina. “Semmai sono stati i riformisti del Pd e gli esponenti di Italia viva che hanno strumentalizzato le parole di Conte che, da parte sua, non ha affatto cambiato idea”, è il ragionamento che rimbalza dai piani alti del Movimento. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Sabato scorso l’ex premier ha accettato di andare in presenza alla convention organizzata a Roma da Più Europa. In quell’occasione ha messo l’accento sui temi che più uniscono le forze progressiste in uno scenario mutato per le destre, dopo la batosta referendaria, e in vista delle politiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stop alle armi all’Ucraina, per i 5 Stelle la linea non cambia: “Da Conte nessun ripensamento, strumentalizzazioni di riformisti Pd e Iv”

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