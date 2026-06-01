Nessuna Bandiera Blu a Capaccio Paestum Energia Futura riformula il progetto per l’impianto di biometano

Per il 2026, Capaccio Paestum non riceverà la Bandiera Blu, segnalando un problema rispetto agli standard ambientali. La decisione non riguarda la qualità delle acque, ma la mancanza di requisiti richiesti per altri criteri ambientali. Nel frattempo, un progetto di impianto di biometano è stato riformulato, con l’obiettivo di adattarlo alle normative e alle esigenze del territorio. La questione evidenzia l’importanza di rispettare gli standard ambientali per ottenere riconoscimenti ufficiali.

La mancata assegnazione della Bandiera Blu a Capaccio Paestum anche per il 2026 è un segnale che il territorio deve leggere con attenzione: secondo quanto emerso nelle ultime settimane, il nodo non riguarderebbe la balneabilità del mare, ma il mancato raggiungimento degli standard richiesti su un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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