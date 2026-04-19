Impianto a biometano a Capaccio | il Comune impugna la sentenza del Tar

Il Comune di Capaccio Paestum ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza del Tar che aveva respinto la sua opposizione riguardo all’impianto a biometano previsto nella zona. La decisione arriva dopo che il Tribunale amministrativo aveva confermato il precedente pronunciamento, spingendo l’ente locale a continuare la sua azione legale. La questione riguarda gli aspetti autorizzativi e le autorizzazioni ambientali dell’impianto.

Il Comune di Capaccio Paestum non si arrende sulla vicenda dell'impianto a biometano e porta la battaglia legale in appello. La giunta ha infatti deliberato ufficialmente l'autorizzazione a proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la recente pronuncia del Tar di Salerno, che aveva.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Impianto a biometano a Capaccio: il Comune impugna la sentenza del TAR davanti al Consiglio di StatoIl Comune di Capaccio Paestum non si arrende sulla vicenda dell'impianto a biometano e porta la battaglia legale in appello. Tar dà ragione al Comune: stop all’impianto di biometanoSi chiude, almeno per ora, con una netta vittoria per il Comune di Sessa Aurunca il braccio di ferro giudiziario relativo alla realizzazione di un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Carpaneto, inaugurato il primo impianto di biometano della provincia; Rovigo, il Tar boccia il progetto dell'impianto di biometano a Sarzano; HBA cede l’autorizzazione di un impianto di biometano in Puglia a Tages Helios Net Zero; Inaugurazione impianto biometano Palladini Energia. Rovigo, il Tar boccia il progetto dell'impianto di biometano a SarzanoI residenti della frazione vincono il primo round di una battaglia legale che li vede contrapposti al capoluogo polesano ma anche alla Regione Veneto ... rainews.it Biometano bocciato, fanghi da smaltire e danni all'ambiente: tutti i no del TarROVIGO - Un progetto con troppe falle e che avrebbe arrecato un danno a chi vive e lavora vicino all'area dove sarebbe dovuto sorgere l'impianto per il biometano della Apis Ro1, ... ilgazzettino.it Il dj e produttore Mattia Del Moro firma l’impianto sonoro della nostra mostra INSIEME, inserita nel progetto Archivio Italia di Vanity Fair, che intreccia design, artigianato e cultura del fare. «Ho sviluppato una fonte di suoni per ogni spazio della piscina Cozzi di x.com Salve mi serve un preventivo per un impianto fotovoltaico con accumulo zona Brescia, la casa è una villetta unico piano a due falde una rivolta verso sud e una rivolta verso nord. Vi allego le foto Per contatti: 3454349774 facebook