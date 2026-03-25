Oggi sono state consegnate le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 ai ristoranti lombardi. La Lombardia si conferma come la regione con il maggior numero di insegne stellate in Italia, con 61 ristoranti premiati. La cerimonia si è svolta a Milano, coinvolgendo rappresentanti delle attività gastronomiche locali e del settore enogastronomico.

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - La Lombardia si è confermata la regione più stellata d'Italia. 61 targhe ufficiali "Guida Michelin 2026" sono state consegnate da Metro Italia ad altrettanti ristoranti lombardi durante un evento organizzato al ristorante "Da Vittorio", a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Tra le strutture premiate per il 2026, 52 hanno ottenuto una Stella, 6 due Stelle e 3 tre Stelle: “Enrico Bartolini al Mudec” di Milano, “Dal Pescatore” di Canneto sull'Oglio (Mantova) e i padroni di casa del ristorante “Da Vittorio”. "Consegnare le Targhe ufficiali Guida Michelin 2026 ai ristoranti stellati della Lombardia, regione che si conferma al vertice della ristorazione italiana, è per noi motivo di grande orgoglio - afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consegnate da Metro Italia le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 ai ristoranti lombardi

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