NBA Finals di Conference 2026 su Sky e NOW | Oklahoma City-San Antonio apre la sfida al titolo

Da sportface.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Finali di Conference NBA 2026 sono iniziate, con le serie tra Oklahoma City e San Antonio e tra New York e Cleveland trasmesse su Sky Sport e NOW. La sfida tra Thunder e Spurs apre la corsa al titolo, mentre in Eastern Conference i Knicks affrontano i Cavaliers. Le partite si sono svolte in diverse date e orari, coinvolgendo le squadre che si contendono un pass per le finali NBA. La fase semifinale si svolge con gare di andata e ritorno, con la prima squadra a vincere quattro incontri che si qualifica alle finali.

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La corsa al Larry O’Brien Trophy entra nel vivo con le Finali di Conference NBA 2026. Su Sky Sport e NOW spazio alla serie tra Thunder e Spurs e alla sfida dell’Est tra Knicks e Cavaliers. Le NBA Conference Finals entrano nel vivo e saranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW con tutte le emozioni della corsa al Larry O’Brien Trophy. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it A ovest riflettori puntati sulla serie tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, una sfida che promette spettacolo tra i campioni in carica e una delle squadre più in crescita della lega. 🔗 Leggi su Sportface.it

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