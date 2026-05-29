Il nuovo allenatore della nazionale avrebbe richiesto un compenso troppo elevato, mentre il suo predecessore ha accettato un contratto da due milioni di euro. Nel frattempo, con l’annuncio dell’ingaggio di Allegri al Napoli, si apre la strada a una serie di cambiamenti nelle panchine delle squadre di vertice, pronti a scuotere il mercato estivo.

Con Allegri al Napoli, cade il primo tassello di un domino di panchine che presto potrebbe infiammare questi giorni di preludio al calciomercato estivo. Eh sì, perché con il tecnico livornese accasatosi in azzurro, le scelte per la panchina della Nazionale iniziano a restringersi, con Conte e Mancini in un testa a testa per il ruolo di ct. Ne parla Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport. I dubbi dell’Italia calcistica: Conte o Mancini?. Si legge sulla Gazzetta: “Conte è il pre­fe­rito, ma la que­stione sala­riale è tutto tranne che secon­da­ria e il per­corso di Man­cini, da que­sta pro­spet­tiva, sarebbe più age­vole. Oggi Man­cini accet­te­rebbe il “minimo sin­da­cale” per un ct di una Nazio­nale deca­dente quanto si vuole, ma quat­tro volte cam­pione mon­diale: attorno ai due milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, Conte vuole troppi soldi. Mancini dice sì a due milioni

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#Nazionale, #Conte vuole troppi soldi. #Mancini dice sì a due milioni Complicata la pista Conte: la que­stione sala­riale è tutto tranne che secon­da­ria. La Gazzetta: Man­cini accet­te­rebbe il minimo sin­da­cale: attorno ai due milioni. Cifra soste­ni­bile. ilnapolista.i x.com

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