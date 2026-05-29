Nazionale Conte vuole troppi soldi Mancini dice sì a due milioni
Il nuovo allenatore della nazionale avrebbe richiesto un compenso troppo elevato, mentre il suo predecessore ha accettato un contratto da due milioni di euro. Nel frattempo, con l’annuncio dell’ingaggio di Allegri al Napoli, si apre la strada a una serie di cambiamenti nelle panchine delle squadre di vertice, pronti a scuotere il mercato estivo.
Con Allegri al Napoli, cade il primo tassello di un domino di panchine che presto potrebbe infiammare questi giorni di preludio al calciomercato estivo. Eh sì, perché con il tecnico livornese accasatosi in azzurro, le scelte per la panchina della Nazionale iniziano a restringersi, con Conte e Mancini in un testa a testa per il ruolo di ct. Ne parla Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport. I dubbi dell’Italia calcistica: Conte o Mancini?. Si legge sulla Gazzetta: “Conte è il preferito, ma la questione salariale è tutto tranne che secondaria e il percorso di Mancini, da questa prospettiva, sarebbe più agevole. Oggi Mancini accetterebbe il “minimo sindacale” per un ct di una Nazionale decadente quanto si vuole, ma quattro volte campione mondiale: attorno ai due milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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#Nazionale, #Conte vuole troppi soldi. #Mancini dice sì a due milioni Complicata la pista Conte: la questione salariale è tutto tranne che secondaria. La Gazzetta: Mancini accetterebbe il minimo sindacale: attorno ai due milioni. Cifra sostenibile. ilnapolista.i x.com
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