Il ct della nazionale femminile ha affermato che la squadra è ancora in corsa per qualificarsi direttamente al Mondiale, escludendo i playoff. Per mantenere questa possibilità, è necessario vincere contro la Serbia a Pisa e attendere un risultato favorevole della Danimarca. La qualificazione dipende quindi dai risultati delle prossime partite, con l’obiettivo di evitare ulteriori qualificazioni attraverso turni supplementari.

Parlare di playoff per centrare il Mondiale fa paura, di questi tempi. E non potrebbe essere altrimenti. Va però detto che l’eventuale immersione negli spareggi non sarebbe certo una tragedia sportiva per l’Italia delle ragazze – conterà arrivarci al meglio, nel caso -, anche se il ct Andrea Soncin prova a tenere viva la speranza di un’impresa. Per farla semplice: l’Italia andrebbe direttamente al Mondiale solo vincendo entrambe le prossime due partite (contro la Serbia a Pisa il 5 giugno, poi in Svezia il 9) e sperando in almeno una sconfitta della Danimarca che comanda il girone con un punto in più rispetto alle svedesi e tre in più rispetto alle Azzurre (e affronterà Svezia in casa e Serbia fuori). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nazionale femminile, Soncin non si arrende: “Siamo ancora in corsa per andare subito al Mondiale”

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