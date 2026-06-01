Navi alleanze e industria Come l’Italia costruisce la sua presenza nell’Indo-Pacifico

Da formiche.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nave italiana è attualmente impegnata nell’Indo-Pacifico e ha svolto sette incontri bilaterali con i ministri della Difesa della regione. Inoltre, ha incontrato il comandante del comando militare statunitense nel Pacifico.

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Una visita alla nave italiana impegnata nell’Indo-Pacifico, sette incontri bilaterali con i ministri della Difesa dell’area e un confronto con il vertice del comando militare statunitense nel Pacifico. È il bilancio della missione svolta da Guido Crosetto a Singapore dal 28 al 30 maggio in occasione dello Shangri-La Dialogue, il principale forum asiatico dedicato alla sicurezza. Nel corso della visita il ministro della Difesa ha incontrato i rappresentanti di Australia, Vietnam, Singapore, Malesia, Thailandia e Nuova Zelanda, concentrando l’attenzione su alcuni dei temi oggi più sensibili per la regione: sicurezza marittima, libertà di navigazione, protezione delle infrastrutture critiche e cooperazione industriale nel settore della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

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