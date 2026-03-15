Hormuz mette alla prova le alleanze Usa nell’Indo-Pacifico Il dilemma di Tokyo e non solo

La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran ha causato ripercussioni sui mercati energetici mondiali e sta influenzando le relazioni tra Washington e alcuni alleati nell’Indo-Pacifico. La situazione a Hormuz, lo stretto strategico, sta mettendo alla prova le alleanze già fragili e solleva questioni di sicurezza per paesi come il Giappone e altri partner della regione. La crisi continua a evolversi con implicazioni ancora da definire.

La guerra lanciata dagli Stati Uniti contro l’Iran ha già iniziato a scombussolare i mercati energetici globali sta mettendo in difficoltà alleati e partner americani nell’Indo-Pacifico. Mentre tre navi militari indiane si muovono verso il cuore della crisi nel West Asia, l’iper strategico Stretto di Hormuz, Donald Trump mette sotto stress i suoi principali partner indo-pacifici, chiedendo a Tokyo e Seul di partecipare – con assetti navali – alla gestione emergenziale della sicurezza nel corridoio d’acqua energetico, in cui l’Iran sfoga le sue rappresaglie. Teheran sa perfettamente che quello sfogo produce due effetti distinti ma intrecciati: aumenta la pressione sugli alleati degli Stati Uniti chiamati a intervenire nella sicurezza dello Stretto e, allo stesso tempo, destabilizza i mercati energetici globali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Hormuz mette alla prova le alleanze Usa nell’Indo-Pacifico. Il dilemma di Tokyo (e non solo) Articoli correlati Il mondo col fiato sospeso per le tensioni nell’Indo Pacifico tra Cina e UsaIl mondo trattiene il respiro, con lo spettro di una terza guerra mondiale che si proietta sempre più nitido sull'Indo-Pacifico. Ecco la Dottrina Donroe degli Usa nell’Indo-PacificoNel 2025, la postura americana nell’Indo-Pacifico ha iniziato ad assomigliare sempre meno a una strategia di alleanze e sempre più a una gestione...