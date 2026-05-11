Migliaia di droni sono stati inviati negli Stati Uniti per operare nell’area dell’Indo-Pacifico con l’obiettivo di contrastare le attività cinesi. Tuttavia, rimane da capire come questi dispositivi possano evitare la sorveglianza cinese, che conta su avanzate capacità di monitoraggio. Inoltre, la capacità industriale di Taiwan potrebbe rappresentare un ostacolo alla realizzazione completa del piano, considerando le possibili limitazioni di produzione e consegna dei droni.

? Punti chiave Come faranno i droni a sfuggire alla sorveglianza cinese?. Perché la capacità industriale di Taiwan rischia di bloccare il piano?. Quanto costerà davvero mantenere una flotta di droni nell'Indo-Pacifico?. Quali ostacoli logistici potrebbero rendere inutili i sistemi autonomi americani?.? In Breve Obiettivo dispiegamento decine di unità navali e migliaia di droni entro il 2030.. Taiwan affronta ritardi nell'acquisizione per divisioni politiche e costi tecnologici elevati.. Produzione di droni marittimi richiede basi e logistica complessa nell'Indo-Pacifico.. Efficacia del piano subordinata alla capacità di eludere sorveglianza dell'Esercito popolare cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: migliaia di droni nell’Indo-Pacifico per frenare la Cina

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