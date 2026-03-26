Non solo Natale | il presepe di San Nicola alla Carità apre anche a Pasqua

A Napoli, il presepe storico situato nella Chiesa di San Nicola alla Carità in via... rimarrà aperto anche durante il periodo pasquale, oltre al tradizionale periodo natalizio. La chiesa ha deciso di mantenere accessibile questa rappresentazione artigianale durante le festività pasquali, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare l'opera anche in questo periodo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla parrocchia locale.

di Bianca Desideri A Napoli il presepe storico della Chiesa di San Nicola alla Carità, in via Toledo, poliscenico, catechistico, che racconta tutta la vita di Cristo dall’Annunciazione alla Resurrezione arricchito con scene di vita napoletana del Settecento, viene aperto anche in occasione della Pasqua per consentire a fedeli e turisti di contemplare in modo particolare la scena riguardante il mistero pasquale. Una scelta che unisce tradizione religiosa e valorizzazione culturale, attirando l’attenzione di fedeli e visitatori in uno dei punti più frequentati della città. La chiesa rappresenta un importante esempio del barocco napoletano. Gli... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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