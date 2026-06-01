Nasce una nuova collaborazione tra UniMed e Riserva Valli Cupe | siglato accordo per ricerca e biodiversità

Un accordo tra il dipartimento di agraria di un'università calabrese e una riserva naturale regionale mira a rafforzare attività di ricerca, formazione e tutela ambientale. La collaborazione prevede iniziative congiunte nel settore della biodiversità e della conservazione ambientale. Il protocollo è stato firmato per promuovere studi e interventi sul territorio, coinvolgendo studenti e ricercatori. Nessuna informazione sui dettagli finanziari o sui tempi di attuazione dell’accordo.

Un nuovo passo nella collaborazione tra università e territorio in Calabria: il dipartimento di agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Riserva naturale regionale Valli Cupe hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare ricerca, formazione e tutela ambientale.L’accordo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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