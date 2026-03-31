Sanita’ | siglato accordo quadro tra Cnr e Asl Roma 1 su salute e ricerca

Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Azienda sanitaria locale Roma 1 hanno firmato un accordo quadro dedicato a progetti di ricerca e iniziative nel settore sanitario. L'intesa prevede collaborazioni congiunte su studi e attività di ricerca, coinvolgendo sia esperti scientifici che professionisti del settore sanitario. La firma è avvenuta alla presenza delle rispettive rappresentanze delle istituzioni, con l'obiettivo di promuovere attività condivise nel campo della salute.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Andrea Lenzi e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Giuseppe Quintavalle, hanno sottoscritto oggi, presso la Sala Vito Volterra del Cnr, un Accordo Quadro finalizzato a promuovere collaborazioni scientifiche, programmi di ricerca, formazione avanzata e iniziative progettuali nei settori delle scienze umane e sociali applicate alla salute. Obiettivi dell’Accordo Quadro. L’intesa, che rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento delle attività congiunte tra le due istituzioni, si pone l’obiettivo di integrare le competenze della ricerca con l’esperienza clinica e gestionale del sistema sanitario territoriale, rispondendo in modo più efficace ai bisogni di salute della comunità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: siglato accordo quadro tra Cnr e Asl Roma 1 su salute e ricerca Articoli correlati La sanità guarda all’Adriatico: siglato lo storico patto tra Asl Brindisi e MontenegroUn accordo d’avanguardia che unisce clinica, ricerca e formazione internazionale per trasformare il territorio in un polo d’eccellenza mediterraneo... Infortuni, siglato protocollo Procura Roma-Asl 1, 2 e 3(Adnkronos) – E' stato sottoscritto in Procura a Roma il nuovo protocollo d'intesa volto a disciplinare gli interventi e le indagini di polizia...