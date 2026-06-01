nasce il comprensorio di alberese

Notizia in breve

È stato istituito un nuovo comprensorio di irrigazione nel territorio. La commissione pianificazione del Consorzio di Bonifica ha avviato l’estensione delle aree coperte dall’irrigazione collettiva. L’obiettivo è aumentare gli ettari protetti, favorendo la resilienza delle aziende agricole in risposta ai cambiamenti climatici. La decisione riguarda un’area significativa del territorio e mira a rafforzare la tutela delle colture. L’intervento coinvolge diverse aziende agricole che beneficeranno del nuovo sistema di irrigazione collettiva.