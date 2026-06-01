Nasce il comprensorio di Alberese
È stato istituito un nuovo comprensorio di irrigazione nel territorio. La commissione pianificazione del Consorzio di Bonifica ha avviato l’estensione delle aree coperte dall’irrigazione collettiva. L’obiettivo è aumentare gli ettari protetti, favorendo la resilienza delle aziende agricole in risposta ai cambiamenti climatici. La decisione riguarda un’area significativa del territorio e mira a rafforzare la tutela delle colture. L’intervento coinvolge diverse aziende agricole che beneficeranno del nuovo sistema di irrigazione collettiva.
GROSSETO La seconda grande scommessa della commissione pianificazione del Consorzio di Bonifica è quella di estendere le aree coperte dall’ irrigazione collettiva, perché più ettari protetti significano più aziende agricole resilienti di fronte alla crisi climatica. Il progetto più ambizioso e concreto in tal senso riguarda una fetta importantissima della campagna grossetana, a ridosso del parco naturale. "Stiamo creando un nuovo comprensorio nella zona di Alberese ", annuncia con orgoglio Lotti, spiegando come questa imponente infrastruttura permetterà di estendere i benefici del servizio a un’area strategica della provincia: "Parlo di un... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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