Passalacqua l’Alberese vola ai quarti di finale

Notizia in breve

L’Alberese ha battuto Marina 2-0 e si è qualificata per i quarti di finale. La partita si è conclusa con gol di Bevilacqua e Sglavo, entrambi nel secondo tempo. Nei padroni di casa sono scesi in campo Giulietti, Rappuoli, Di Felice, Sciarri, Bevilacqua, Balducci, Vegni, Dell’Omedarme, Presti, Sglavo e Arzillo, con alcuni cambi nel corso del secondo tempo. La squadra ospite ha schierato i giocatori con sostituzioni a partire dal 15’ e 27’ minuti del secondo tempo.