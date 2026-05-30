Passalacqua l’Alberese vola ai quarti di finale
L’Alberese ha battuto Marina 2-0 e si è qualificata per i quarti di finale. La partita si è conclusa con gol di Bevilacqua e Sglavo, entrambi nel secondo tempo. Nei padroni di casa sono scesi in campo Giulietti, Rappuoli, Di Felice, Sciarri, Bevilacqua, Balducci, Vegni, Dell’Omedarme, Presti, Sglavo e Arzillo, con alcuni cambi nel corso del secondo tempo. La squadra ospite ha schierato i giocatori con sostituzioni a partire dal 15’ e 27’ minuti del secondo tempo.
marina 0 alberese 2 MARINA: Giulietti, Rappuoli, Di Felice, Sciarri (44’ st Imeraj), Bevilacqua, Balducci, Vegni (15’ st Casini), Dell’Omedarme, Presti, Sglavo (27’ st Pellegrini), Arzillo (42’ st Scarpini). All. Vallefuoco. ALBERESE: Frullani, Giusti (1’ st Rotelli), L. Giochi, Semplici, Francavilla (32’ st Stefani), Papini, Galasso, Attilio (25’ st Bonini), Francioli, Stefanini (15’ st Balla), Loreti (37’ st Cavero). All. Giochi. Reti: 15’ st Attilio, 38’ st Francioli. Vince l’Alberese 0-2 e si accomoda ai quarti di finale della Coppa Passalacqua, il Marina esce dalla porta principale con un sorriso diviso tra il dolce e l’amaro. L’ultima... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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