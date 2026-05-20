Alberese trionfa a Passalacqua | Loreti decide il 2-1 contro l’Orbetello

Nel match tra Alberese e Passalacqua, Loreti ha segnato il gol decisivo nel recupero, portando la squadra alla vittoria con un risultato di 2-1 contro l’Orbetello. La partita si è fatta tesa negli ultimi minuti, con una situazione che ha causato tensione tra i giocatori. Durante gli episodi più accesi, un giocatore di Passalacqua è stato espulso, contribuendo a cambiare l’andamento del gioco. La gara si è conclusa con un finale movimentato e ricco di emozioni.

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