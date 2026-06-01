Denny Hamlin ha vinto la gara di Nashville della NASCAR Cup Series, ottenendo il suo 62° successo in carriera. La vittoria è arrivata dopo un duello nell’ultimo giro con due compagni di squadra, Christopher Bell e Chase Briscoe. Hamlin ha prevalso durante la fase finale della corsa, superando gli avversari e portando a casa il risultato. La competizione si è conclusa con una vittoria diretta e senza ulteriori incidenti significativi.

Denny Hamlin ha vinto di forza la tappa di Nashville della NASCAR Cup Series. L’americano ottiene il 62mo successo in carriera dopo una splendida lotta nell’ultimo giro con i compagni di squadra Christopher Bell e Chase Briscoe. Le tre Toyota Camry del Joe Gibbs Racing si sono ritrovate appaiate sulla linea del traguardo all’inizio della tornata conclusiva, la linea interna in curva 1-2 ha permesso al veterano nativo di Tampa di beffare i ‘rivali’. Il n. 11 sorride per la seconda volta in stagione, la prima nell’impianto che è tornato da poco in calendario dopo anni di inattività. Le tre vetture giapponesi hanno preceduto la Chevy #47 di Ricky Stenhouse Jr e la Camaro #97 di Shane van Gisbergen, oltremodo competitivo nella ‘città della musica’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Hamlin beffa i compagni di squadra e trionfa a Nashville

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