NASCAR Hamlin vince la prima All-Star Race di Dover

Denny Hamlin ha vinto la prima All-Star Race della NASCAR Cup Series disputata al Dover Motor Speedway, portando a casa un premio di un milione di dollari. La gara si è svolta sul circuito di Dover, segnando la prima volta che questa competizione è stata organizzata in questa location. Hamlin ha concluso la corsa con un vantaggio sostanziale rispetto agli avversari, senza incontrare particolari difficoltà durante il percorso. La vittoria ha portato a un importante premio in denaro, confermando l’interesse verso questa nuova edizione dell’evento.

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Denny Hamlin incassa l’assegno di 1 milione di dollari imponendosi senza troppi problemi nell’All-Star Race della NASCAR Cup Series, la prima disputata all’intero del Dover Motor Speedway. Il #11 di Joe Gibbs Racing trionfa dopo aver controllato la scena per oltre metà evento. Il veterano nativo di Tampa ha infatti gestito 103 dei 200 giri previsti non lasciando scampo alla concorrenza. I vari segmenti della prova hanno sempre visto il tre volte vincitore della Daytona 500 all’attacco, meritatamente primo sotto la bandiera a scacchi. Alle sue spalle si sono classificati Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), Erik Jones (AdventHealth Toyota #43), Austin Dillon (RCR Chevrolet #3), Connor Zilisch (Trackhouse Racing Chevrolet #88), Austin Cindric (RCR Chevrolet #2) e William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Hamlin vince la prima All-Star Race di Dover ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Last Time At Talladega Sullo stesso argomento NASCAR, Martinsville: Hamlin domina, ma alla fine vince ElliottChase Elliott vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series regalando ad Hendrick Motorsports ed a Chevrolet la prima affermazione della stagione 2026. NASCAR, pausa della regular season con l’All-Star RacePrima della Coca-Cola 600 di settimana prossima, la NASCAR Cup Series disputerà a Dover la tradizionale All-Star Race, competizione annuale non...