Nashville pioggia blocca le qualifiche | Hamlin guida la griglia

Le qualifiche sono state cancellate a causa della pioggia, lasciando la griglia di partenza determinata dai tempi delle prove libere. Hamlin si è posizionato in prima fila, mentre Reddick partirà più indietro. La pioggia ha impedito ai piloti di completare i giri di qualifica, creando incertezza sulla strategia di partenza e sulle possibilità di sorpasso nelle prime fasi della gara.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il traffico partendo dalle ultime posizioni?. Come influirà la pioggia sulla strategia di Hamlin e Reddick?. Perché i vincitori Elliott e Chastain partono così penalizzati?. Quali piloti dovranno gestire la pista bagnata dalla parte centrale?.? In Breve Daniel Suarez parte dalla terza fila insieme a Bell e Larson.. Chase Elliott e Ross Chastain schierano le vetture rispettivamente alla 29ª e 35ª posizione.. Connor Zilisch dovrà gestire la gara partendo dalla 38ª posizione in griglia.. La pioggia ha colpito il circuito di Nashville per la seconda settimana consecutiva.. Nashville sotto la pioggia: Denny Hamlin guida la griglia dopo il nulla del qualificatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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