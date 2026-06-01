Napoli un pilastro dello Scudetto ha chiesto la cessione | scelto il sostituto

Frank Anguissa ha chiesto di lasciare il Napoli. La società sta valutando i possibili sostituti per il centrocampo, con l’attenzione rivolta a un nuovo profilo. La decisione arriva in un momento di riflessione sul futuro del giocatore, considerato un elemento chiave dello scudetto. La dirigenza sta esaminando le opzioni disponibili e potrebbe agire nelle prossime settimane per trovare un sostituto adeguato.

Frank Anguissa ha chiesto la cessione dal Napoli e la dirigenza valuta già le alternative per il centrocampo con Allegri, come riporta l’edizione odierna di Repubblica. Anguissa verso l’addio: la richiesta è ufficiale. Il centrocampista camerunense ha manifestato la volontà di cambiare aria. La decisione arriva in un momento di trasformazione tattica per gli azzurri, che dopo l’addio di Conte stanno ridisegnando completamente il progetto. Anguissa non rientra nei piani futuri e ha deciso di cercare una nuova sfida. Come rivela Repubblica, la partenza del mediano apre scenari inediti nel reparto. La situazione contrasta nettamente con quella di Stanislav Lobotka, destinato a restare al centro del progetto tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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