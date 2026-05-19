Napoli un pilastro dello Scudetto può dire addio | spuntano anche club esteri!

Nel calcio italiano si fa strada l’ipotesi di un possibile addio di un portiere in forza al Napoli, con sei club tra Serie A e altri paesi europei che hanno già manifestato interesse. Il giocatore, il cui contratto scadrà nel 2027, ha deciso di non rinnovarlo. La situazione potrebbe avere ripercussioni importanti per la squadra partenopea, che finora aveva puntato sulla continuità tra i pali. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare.

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Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli. Sei squadre tra Serie A e estero hanno già avviato i sondaggi per il portiere azzurro, che non rinnoverà il contratto in scadenza 2027. La permanenza di Meret a Napoli si avvia verso la conclusione. Secondo Il Mattino, il dualismo con Vanja Milinkovic-Savic ha accelerato i tempi di una separazione che appare ormai inevitabile. Il friulano non ha intenzione di rinnovare il suo accordo, rendendo necessaria una cessione già nella prossima finestra estiva per evitare di perderlo a parametro zero. Meret e la Serie A: Juve, Inter e il terzetto toscano. In Italia il mercato per l’estremo difensore è già rovente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, un pilastro dello Scudetto può dire addio: spuntano anche club esteri! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI, LA TABELLA SCUDETTO DA MISSION IMPOSSIBLE. MEGLIO STRUTTURARE IL CONTE TER.. Sullo stesso argomento Napoli, uno dei leader può dire addio: non è più intoccabile per ConteMatteo Politano potrebbe lasciare il Napoli quest’estate se arriveranno proposte concrete dai campionati arabi. Leggi anche: Napoli può ostacolare le celebrazioni dello Scudetto dell’Inter nel 2025-26. #Lobotka- #Napoli, volontà comune di rinnovare. Contratto fino al 2029 Stanislav Lobotka non intende muoversi da Napoli. La storia tra il centrocampista slovacco e il club azzurro è destinata a continuare, con la prospettiva concreta di un prolungamento d x.com Gazzetta dello Sport: Napoli, la fine di un ciclo. Salutano 4 senatoriOgni ciclo vincente, prima o poi, arriva alla conclusione. E quello costruito dal Napoli negli ultimi anni sembra ormai vicino ai titoli di coda. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello S ... napolipiu.com Gazzetta dello Sport: Napoli futuro in coppiaIl progetto dei Fab4 sembra ormai destinato a restare soltanto un’idea affascinante mai davvero esplosa. Gli infortuni, il rendimento discontinuo e una Champions League deludente hanno ridimensionato ... napolipiu.com