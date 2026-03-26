In una recente intervista pubblicata sul canale YouTube di Panini Sport Italia, Alessandro Buongiorno ha spiegato le ragioni della sua scelta di trasferirsi a Napoli. Durante l'intervista, il calciatore ha anche ricordato una scena legata allo Scudetto, definendola indimenticabile. La conversazione si è concentrata su aspetti personali e professionali, offrendo uno sguardo diretto sulle motivazioni che hanno portato Buongiorno a questa decisione.

Alessandro Buongiorno è stato protagonista di una lunga e simpatica intervista rilasciata in giornata dal canale YouTube di Panini Sport Italia. Tra i vari temi, il difensore azzurro ha parlato della sua prima volta a Castel Volturno e del suo approdo a Napoli, svelando inoltre un curioso retroscena su Conte che ne ha facilitato il trasferimento. Inoltre, il numero 4 del Napoli ci ha tenuto inoltre a raccontare la festa scudetto della scorsa stagione vissuta dall’interno. Di seguito le sue dichiarazioni. Come primo argomento, Buongiorno ha raccontato il suo primo approccio con Castel Volturno, dove ha avuto modo di fare le prime nuove conoscenze: Un’accoglienza decisamente piacevole e ospitale, che avrà sicuramente colpito l’ex Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Buongiorno rivela: “Ho scelto Napoli per un motivo! Una scena dello Scudetto indimenticabile…”

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