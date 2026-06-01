Napoli-Udinese 1-0 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Il Napoli ha vinto 1-0 contro l’Udinese nella 38ª giornata di Serie A. Durante la partita sono state registrate diverse azioni salienti, con quattro conclusioni pericolose dall’interno dell’area avversaria o vicino al limite. Le azioni più significative sono state analizzate in base alle tecniche di gioco e ai risultati delle precedenti gare. Non sono stati segnalati episodi di rilievo riguardanti altre competizioni o eventi esterni.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Udinese, 1-0, Serie A, Trentottesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’ Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 3-1; Secondo Tempo, 1-0. Percentuali Realizzative Totali:. 25,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 33,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0), Azioni Salienti. 1?, A.Santos. 13?, Karlström. 24?, Hojlund (Gol, 1-0). 34?, Hojlund (sospetto Rigore). Primo Tempo: Napoli dominante. Udinese sempre molto “cattiva” agonisticamente. Secondo Tempo (0-0) Azioni Salienti 71?, McTominay. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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