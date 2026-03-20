Napoli-Lecce 2-1 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nella ventottesima giornata di Serie A, Napoli e Lecce si sono affrontate in un match che si è concluso con il punteggio di 2-1. Durante la partita, sono state registrate sette conclusioni pericolose all’interno o vicino all’area di rigore avversaria, con alcune azioni salienti che hanno coinvolto conclusioni e tentativi di manovra offensive. Sono stati analizzati anche i dati di possesso palla e le occasioni create da entrambe le squadre.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Lecce, 2-1, Serie A, Ventottesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 7-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 3-4; Secondo Tempo, 4-0. Percentuali Realizzative Totali:. 28,00% – 25,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-1). 2?, Siebert (Gol, 0-1). 14?,Banda. 15?, Tiago Gabriel. 16?, Gilmour. 38?, Politano. 44?, Stulic. 45?, Politano. Primo Tempo: Lecce dominante. Napoli in difficoltà. Però, comunque, pericoloso. Secondo Tempo (2-0) , 46?, Hojlund (Gol, 1-1). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Lecce 2-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Articoli correlati Leggi anche: Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli vs Benfica 2-0, Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Napoli-Lecce 2-1: gol e highlights | Serie A Una raccolta di contenuti su Napoli Lecce 2 1 Analisi Tecniche e P R... Temi più discussi: Serie A 2025/26 - Napoli - Lecce 2-1 - Video; Napoli-Lecce 2-1: gol e highlights; Napoli-Lecce 2-1, la sintesi della partita; Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa. Napoli-Lecce 2-1, gol e highlights: Hojlund e Politano rispondono a SiebertAl Maradona il Napoli vince rimontando il Lecce nella ripresa, dopo l’ingresso in campo di McTominay e De Bruyne. Avvio shock per la squadra di Conte, che va sotto dopo 3’ quando Siebert sblocca di te ... sport.sky.it Napoli-Lecce 2-1: video, gol e highlightsIl Napoli trova la terza vittoria consecutiva e ritrova McTominay e De Bruyne, che cambiano il volto alla squadra con il loro ingresso nella ripresa. La squadra di Conte parte malissimo e va sotto dop ... sport.sky.it Anguissa è tornato tra i titolari di Napoli-Lecce, ma il centrocampista è apparso sottotono e non ci ha decisamente mostrato quello a cui siamo abituati. Per lui solo critiche, ma sono davvero necessarie @carloalvino1926 non ci sta e si schiera dalla parte del - facebook.com facebook Controlli della polizia municipale durante Napoli-Lecce: ecco il bilancio x.com