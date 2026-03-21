Cagliari-Napoli 0-1 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Da gbt-magazine.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Cagliari e Napoli, giocata nella ventinovesima giornata di Serie A, il risultato finale è stato 0-1. Durante l’incontro sono state registrate varie azioni salienti, tra cui cinque conclusioni pericolose dall’interno o nei pressi dell’area di rigore avversaria. Sono stati analizzati anche gli aspetti tecnici e le performance di P.R.M. nelle gare precedenti, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche sul campo.

Rivisitiamo tecnicamente Cagliari-Napoli, 0-1, Serie A, Ventinovesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 0-5; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-3; Secondo Tempo, 0-2. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 20,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-1). 2?, Buongiorno. 2?, McTominay (Gol, 0-1). 15?, McTominay. Primo Tempo: Cagliari non pervenuto. Napoli dominante. Secondo Tempo (0-0) , 55?, Politano. 61?, McTominay. Nel Secondo Tempo ancora dominio del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

cagliari napoli 0 1 analisi tecniche e prm delle gare precedenti
© Gbt-magazine.com - Cagliari-Napoli 0-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

Leggi anche: Napoli vs Benfica 2-0, Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A

Video Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cagliari Napoli 0 1 Analisi Tecniche e...

Temi più discussi: Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlights; Cagliari-Napoli 0-1, pagelle: McTominay goleador, Caprile balbettante; Cagliari-Napoli 0-1, gli azzurri balzano al secondo posto; Serie A: in campo Cagliari-Napoli 0-1 DIRETTA e FOTO.

Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlightsIl Napoli sconfigge 1-0 il Cagliari nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus del capoluogo sardo. A decidere la partita il gol al 2' di McTominay. In classifica ... tg24.sky.it

cagliari napoli cagliari napoli 0 1Il Napoli espugna Cagliari, lo 0 - 1 vale il secondo postoDecisiva la rete di McTominay al secondo minuto. Gli azzurri tengono la porta inviolata dopo 11 partite. Conte chiede più cinismo in attacco ... rainews.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.