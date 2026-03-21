Cagliari-Napoli 0-1 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nella partita tra Cagliari e Napoli, giocata nella ventinovesima giornata di Serie A, il risultato finale è stato 0-1. Durante l’incontro sono state registrate varie azioni salienti, tra cui cinque conclusioni pericolose dall’interno o nei pressi dell’area di rigore avversaria. Sono stati analizzati anche gli aspetti tecnici e le performance di P.R.M. nelle gare precedenti, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche sul campo.

Rivisitiamo tecnicamente Cagliari-Napoli, 0-1, Serie A, Ventinovesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 0-5; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-3; Secondo Tempo, 0-2. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 20,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-1). 2?, Buongiorno. 2?, McTominay (Gol, 0-1). 15?, McTominay. Primo Tempo: Cagliari non pervenuto. Napoli dominante. Secondo Tempo (0-0) , 55?, Politano. 61?, McTominay. Nel Secondo Tempo ancora dominio del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cagliari-Napoli 0-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Articoli correlati Leggi anche: Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli vs Benfica 2-0, Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cagliari Napoli 0 1 Analisi Tecniche e... Temi più discussi: Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlights; Cagliari-Napoli 0-1, pagelle: McTominay goleador, Caprile balbettante; Cagliari-Napoli 0-1, gli azzurri balzano al secondo posto; Serie A: in campo Cagliari-Napoli 0-1 DIRETTA e FOTO. Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlightsIl Napoli sconfigge 1-0 il Cagliari nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus del capoluogo sardo. A decidere la partita il gol al 2' di McTominay. In classifica ... tg24.sky.it Il Napoli espugna Cagliari, lo 0 - 1 vale il secondo postoDecisiva la rete di McTominay al secondo minuto. Gli azzurri tengono la porta inviolata dopo 11 partite. Conte chiede più cinismo in attacco ... rainews.it Diego Armando Maradona Jr al termine di Cagliari-Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni, a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, destinate a far discutere gli stessi tifosi della squadra partenopea. Dopo il goal vittoria di McTominay, il figlio del ‘Pibe de facebook Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com