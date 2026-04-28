Trovato il cadavere di una ragazza in fondo a una scarpata | indagini in corso

A Cecima, in provincia di Pavia, questa mattina è stato scoperto il corpo senza vita di una ragazza di 22 anni in fondo a una scarpata. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire cosa sia successo. Al momento, non sono state rese note le cause della morte e sono in corso verifiche sul luogo e sulla vita della giovane.

Dramma a Cecima, in provincia di Pavia, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza di 22 anni. Il cadavere si trivava in fondo a una scarpata di 80 metri e gli inquirenti non escludono la pista dell'omicidio. L'allarme, stando a quanto riportato da Il Punto pavese, è scattato intorno alle 10.00 di stamani, martedì 28 aprile. È stato un passante a trovare il corpo, semi nascosto nell'altra vegetazione. A quel punto sono state chiamate le forze dell'ordine e sul posto si sono presentati i carabinieri del Comando provinciale di Pavia, seguiti dai colleghi del comparto scientifico. Raggiunta la giovane, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trovato il cadavere di una ragazza in fondo a una scarpata: indagini in corso Notizie correlate Cadavere di una ragazza trovato in una scarpata a Cecima, non si esclude l'omicidio: si cerca un ragazzoSi indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza in una scarpata nel comune di Cecima, in provincia di Pavia. Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corsoIl cadavere di una donna è stato trovato nel Naviglio Martesana a Cassina de' Pecchi (Milano). Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio; Trovato cadavere nei boschi di Brinzio; Monza, un uomo trovato morto in via Marsala: sul posto personale della Questura; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio. Trovato il cadavere di una ragazza in fondo a una scarpata: indagini in corsoNon si esclude l'omicidio. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina, a quanto pare la vittima è una ragazza di 22 anni ... msn.com Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Il cadavere di una ragazza trovato in una scarpata nel Pavese, perquisizione in casa di un amico #ANSA - facebook.com facebook Nuoro, dramma a Santu Predu: idraulico di 78 anni trovato morto in casa x.com