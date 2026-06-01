napoli trovata morta una donna

È stato trovato senza vita, nel Centro Direzionale di Napoli, il corpo di una donna molto giovane. La scoperta è avvenuta pochi minuti fa. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attende l’esito degli accertamenti.

È stato ritrovato, pochi minuti fa, il corpo senza vita di una giovanissima al Centro Direzionale di Napoli. Le forze dell’ordine sono sul posto per chiarire la dinamica e le cause di quello che sembra essere un suicidio. Asse stradale Bn-Caserta, Mastella: “A 25 anni dalla Legge Obiettivo, ora. Consorzio Maleventum, frase in codice per avvisare di controlli: le accuse. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Donna trovata morta, il cadavere decapitato: l'orrore alle porte di Firenze

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