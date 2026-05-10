Torino incendio in una carrozzeria | trovata morta una donna

Questa mattina a Settimo Torinese un incendio ha interessato una carrozzeria poco prima delle otto. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che durante le operazioni hanno trovato una donna senza vita in una cascina vicina all'edificio incendiato. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

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