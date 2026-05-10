Torino incendio in una carrozzeria | trovata morta una donna
Questa mattina a Settimo Torinese un incendio ha interessato una carrozzeria poco prima delle otto. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che durante le operazioni hanno trovato una donna senza vita in una cascina vicina all'edificio incendiato. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.
Questa mattina intorno alle 8, a Settimo Torinese, è scoppiato un incendio in una carrozzeria. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, che durante le operazioni di soccorso ha rinvenuto una donna priva di vita nella cascina vicino alla struttura andata a fuoco. La vittima, viene spiegato, potrebbe essere morta ben prima del divampare dell’incendio. I soccorritori stanno supportando anche le operazioni di evacuazione che i vigili del fuoco stanno conducendo in una palazzina poco distante dalla carrozzeria a causa del fumo dell’incendio. Al momento nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Ucraina, l’apertura di Putin: “Penso che la guerra stia finendo.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Tragedia a Civitavecchia: incendio in un appartamento, trovata morta una donnaCivitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia.
Incendio nella notte in una casa a a Cessalto (Teviso): morta una donna, il marito riesce a salvarsiIl rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione di via Bidoggia.