Una donna è stata trovata morta in un parco del Milanese

Una donna di circa sessant'anni è stata trovata senza vita in un parco a Melzo, nel Milanese. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, e le cause della morte sono ancora da verificare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare molto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Nessun segno evidente di violenza sul corpo, forse una morte naturale per cause ancora da accertare. Una donna di circa sessant'anni è stata trovata morta in un'area verde a Melzo (Milano). Il cadavere segnalato da un passanteA segnalare la presenza del corpo senza vita all'interno dell'area.🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano, donna trovata morta in un cortile Notizie correlate Genova, donna trovata morta: è stata accoltellataA Genova una donna è stata trovata morta questo pomeriggio nel quartiere di Molassana in Val Bisagno in via San Felice. Donna trovata morta a Genova: sarebbe stata uccisa a coltellateUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana, a Genova: il corpo trafitto da coltellate. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una donna è stata trovata morta in un parco del Milanese; Ligabue ‘battezza’ l’Unipol Dome di Milano con lambrusco e pop corn. E lancia l’inedito Nessuno è di qualcuno: Una donna su tre è vittima di abusi, ho scritto per tutte loro; Intitolazioni. Dedicati a Fiorella Ghilardotti i giardini di via don Giuseppe Del Corno a Crescenzago; Boggi Milano rafforza la partnership con Fifa e programma nuovi opening. Una donna è stata trovata morta in un parco del MilaneseL'allarme lanciato da un passante nella serata di mercoledì, a Melzo (Milano). Nessun segno di violenza, ipotesi morte naturale ... milanotoday.it Ladri pendolari da Milano, derubano una donna ma vengono stanati: arrestati in tre della banda in trasfertaIl gruppo ha messo a segno un colpo in provincia di Arezzo, ma è stato individuato poco dopo finendo in manette ... milanotoday.it Risotto alla milanese, con la tecnica (al 95%) della Trattoria del Nuovo Macello di Milano (dove andavamo quando vivevamo a Milano). x.com L’inchiesta milanese sugli arbitri non si ferma e il viavai in Procura si fa sempre più intenso. Oltre tre ore di colloquio per #Butti e #Pinzani, ascoltati come testimoni dal pm Ascione per fare luce sui reali rapporti tra club e fischietti. Ma l’attenzione è già tutta sul - facebook.com facebook