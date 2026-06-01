Il corpo di una ragazza di 22 anni è stato trovato al Centro Direzionale di Napoli. La giovane, residente a Pomigliano d’Arco, era scomparsa da ore. La scoperta è stata fatta questa mattina, ma non sono ancora note le cause della morte. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.

Ritrovato al Centro Direzionale di Napoli il corpo della 22enne di Pomigliano d’Arco scomparsa da ore. Indagini in corso sulla tragedia.. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni residente a Pomigliano d’Arco, scomparsa nella giornata di domenica e ritrovata senza vita nell’area del Centro Direzionale di Napoli. La notizia ha rapidamente fatto il giro della provincia napoletana, dove nelle ultime ore familiari, amici e conoscenti avevano condiviso appelli e richieste di aiuto nel tentativo di raccogliere informazioni utili per rintracciare la ragazza. Il ritrovamento del corpo ha purtroppo spento ogni speranza e gettato nello sconforto un’intera comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Napoli, trovata morta la 22enne scomparsa: choc a Pomigliano

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