Napoli tensioni sulla raccolta rifiuti a Pianura | incendiati i cassonetti

A Pianura, sono stati incendiati alcuni cassonetti durante proteste legate alla gestione dei rifiuti. La situazione ha causato tensioni tra i residenti e le autorità locali. La protesta ha coinvolto anche la Municipalità, evidenziando il malcontento sulla questione della raccolta dei rifiuti. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone o strutture. La polizia ha intervenuto per contenere le fiamme e gestire la situazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Tensione a Pianura sulla raccolta rifiuti, tra proteste dei residenti e malumori emersi anche in Municipalità. La scintilla è un mancato prelievo stanotte, nella zona del Parco “Falcone e Borsellino” di corso duca D’Aosta. Per strada si notavano cumuli di sacchetti e scarti, anche suppellettili. Alla loro vista, qualcuno ha rovesciato i cassonetti e incendiato i rifiuti. Fonti di Asia Napoli assicurano che la problematica è stata risolta in poche ore. Alle 8:30, il turno del mattino ha effettuato la raccolta. A far saltare il prelievo del turno di notte, sarebbe stato un guasto tecnico all’automezzo. Ma dall’azienda stigmatizzano la “paradossale inciviltà” di chi ha appiccato il fuoco, come gesto di ribellione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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