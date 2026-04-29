Ad Ascoli Piceno, si è appena conclusa l’installazione dei nuovi cassonetti per il rifiuto secco, in preparazione al nuovo sistema di raccolta dell’indifferenziato che entrerà in funzione a giugno. La modifica ha suscitato proteste da parte di alcuni cittadini, che hanno segnalato come i cassonetti occupino spazi destinati a parcheggi. La fase di collocazione si è conclusa nelle ultime ore, dopo settimane di lavori nella città.

Ascoli Piceno, 29 aprile 2026 – Si è conclusa ad Ascoli la collocazione dei nuovi contenitori destinati al rifiuto secco, in vista del cambio del sistema di raccolta dell’indifferenziato che entrerà in vigore a partire dal mese di giugno. Un passaggio che nelle ultime settimane ha acceso anche un vivace dibattito. Aumentare la raccolta differenziata. L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è chiaro: incrementare ulteriormente la raccolta differenziata. Tuttavia, il successo del progetto dipenderà in larga parte anche dal comportamento responsabile dei cittadini, chiamati a modificare alcune consuetudini consolidate. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova raccolta dei rifiuti di Ascoli, la protesta: “I cassonetti occupano parcheggi”

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